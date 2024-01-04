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        Manisa'da cinsel taciz ve istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 14 ayrı cinsel saldırı ve istismar suçlarından aranan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 23:24 Güncelleme: 04.01.2024 - 23:24
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        Manisa'da cinsel taciz ve istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 14 ayrı cinsel saldırı ve istismar suçlarından aranan şüpheli tutuklandı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişinin, yolda elle sarkıntılığa uğradıklarını belirterek şikayette bulunmaları üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelinin 32 yaşındaki Y.Y. olduğunu ve Hafsa Sultan Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi.

        Y.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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