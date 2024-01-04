Manisa'da cinsel taciz ve istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 14 ayrı cinsel saldırı ve istismar suçlarından aranan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 14 ayrı cinsel saldırı ve istismar suçlarından aranan şüpheli tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişinin, yolda elle sarkıntılığa uğradıklarını belirterek şikayette bulunmaları üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin 32 yaşındaki Y.Y. olduğunu ve Hafsa Sultan Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi.
Y.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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