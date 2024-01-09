Alaşehir'deki ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın son katında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri evdeki Ü.D. (25), eşi E.D. (24) ve 9 aylık bebekleri A.D'yi binadan çıkardı.

Dumandan etkilenen ve Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ü.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.