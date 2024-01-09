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        Alaşehir'deki ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:14 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:14
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        Alaşehir'deki ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın son katında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri evdeki Ü.D. (25), eşi E.D. (24) ve 9 aylık bebekleri A.D'yi binadan çıkardı.

        Dumandan etkilenen ve Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ü.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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