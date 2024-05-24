Akhisar'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 34 kişi tutuklandı
Akhisar'da yıl başından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 34'ü cezaevine gönderildi.
Akhisar'da yıl başından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 34'ü cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar NSM Büro Amirliği ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ocak - 20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 11 bin 976 adet sentetik ecza, 6 bin 521 adet uyuşturucu hap, 751,36 gram esrar ve 282,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Aynı dönemde İlçe Jandarma Komutanlığı'nın operasyonlarında ise 2 bin 918 adet sentetik ecza, 256 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 358 adet uyuşturucu hap, 250 gram skunk, 2,20 litre kannoboid, 450 kök kenevir, 2.572 gram esrar ve 1.299 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Toplam 226 şüpheli hakkında işlem yapılırken ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alınan 34 şüpheli, tutuklandı.
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