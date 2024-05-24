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        Akhisar'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 34 kişi tutuklandı

        Akhisar'da yıl başından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 34'ü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:00
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        Akhisar'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 34 kişi tutuklandı
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        Akhisar'da yıl başından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 34'ü cezaevine gönderildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar NSM Büro Amirliği ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ocak - 20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 11 bin 976 adet sentetik ecza, 6 bin 521 adet uyuşturucu hap, 751,36 gram esrar ve 282,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Aynı dönemde İlçe Jandarma Komutanlığı'nın operasyonlarında ise 2 bin 918 adet sentetik ecza, 256 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 358 adet uyuşturucu hap, 250 gram skunk, 2,20 litre kannoboid, 450 kök kenevir, 2.572 gram esrar ve 1.299 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Toplam 226 şüpheli hakkında işlem yapılırken ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alınan 34 şüpheli, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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