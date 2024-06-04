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        Turgutlu'da vefat eden hakem Yusuf Bulut'un adı spor sahasına verildi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, nisan ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden amatör lig hakemlerinden Yusuf Bulut'un adı, spor sahasına verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:13 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:13
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        Turgutlu'da vefat eden hakem Yusuf Bulut'un adı spor sahasına verildi
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, nisan ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden amatör lig hakemlerinden Yusuf Bulut'un adı, spor sahasına verildi.

        Turgutlu Irlamaz Spor Vadisi'ndeki sahaya Bulut'un adının verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

        Törende konuşan Belediye Başkanı Çetin Akın, Bulut'un ilçe ve spor camiası için çok değerli bir isim olduğunu belirterek, "Onun adını yaşatmak çok güzel, aynı zamanda da çok acı bir olay." dedi.

        Programda Yusuf Bulut'un 5 yaşındaki oğlu Eymen Bulut'a, hakem Koray Gençerler tarafından milli takım oyuncuları tarafından imzalanan forma hediye edildi.

        Daha sonra sahada Manisa bölgesi hakemleri ve Turgutluspor'lu eski futbolcular arasında futbol maçı düzenlendi.

        Törene Yusuf Bulut'un annesi Ayşe Bulut, eşi Özge Bulut da katıldı.

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