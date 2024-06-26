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        Salihli'de üzüm bağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, yoldan çıkarak üzüm bağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:17
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        Salihli'de üzüm bağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, yoldan çıkarak üzüm bağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre B.K. (65) yönetimindeki 06 BKT 256 plakalı otomobil, Salihli-Alaşehir kara yolu Kabazlı Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki üzüm bağına girdi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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