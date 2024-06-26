Salihli'de üzüm bağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, yoldan çıkarak üzüm bağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, yoldan çıkarak üzüm bağına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre B.K. (65) yönetimindeki 06 BKT 256 plakalı otomobil, Salihli-Alaşehir kara yolu Kabazlı Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki üzüm bağına girdi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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