Turgutlu'da kan bağışçılarına boyoz ikram edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kan bağışında bulunanlara, boyoz dağıtıldı.

Türk Kızılay Turgutlu Şubesi ile ilçede esnaflık yapan Yılmaz Zeybek, ilçedeki kan alma merkezinde etkinlik düzenledi.

Kızılay Turgutlu Şubesi Müdürü Mehmet Öztürk, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, etkinliğe gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.

Diğer esnafları da benzer etkinlikler düzenlemeye davet eden Zeybek ise "Esnaf olarak Kızılay'a başvurarak, projemizden bahsettik. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.