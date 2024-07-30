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        Turgutlu'da kan bağışçılarına boyoz ikram edildi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kan bağışında bulunanlara, boyoz dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:17 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:17
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        Turgutlu'da kan bağışçılarına boyoz ikram edildi
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kan bağışında bulunanlara, boyoz dağıtıldı.

        Türk Kızılay Turgutlu Şubesi ile ilçede esnaflık yapan Yılmaz Zeybek, ilçedeki kan alma merkezinde etkinlik düzenledi.

        Kızılay Turgutlu Şubesi Müdürü Mehmet Öztürk, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, etkinliğe gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.

        Diğer esnafları da benzer etkinlikler düzenlemeye davet eden Zeybek ise "Esnaf olarak Kızılay'a başvurarak, projemizden bahsettik. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

        Etkinliğe Kaymakam Selami Kapankaya ve bazı protokol üyeleri de katıldı.

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