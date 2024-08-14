Soma'da termik santralde iş yavaşlatma eylemi başlatıldı

Üyelerin enflasyon karşısında ezilmemesini istediklerini kaydeden Girginler, "Yan haklarımızın tam ödenmemesinin yanı sıra holding bünyesinde sendikasız herkese iyileştirme yapıldı, fakat bizim talebimiz olduğu halde sendikalı çalışanlara iyileştirme yapılmadı." dedi.

Sendikanın Soma Şubesi Başkanı Mustafa Girginler, gazetecilere yaptığı açıklamada, taleplerinin çözümüne kadar başlattıkları eylemin devam edeceğini belirtti.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir termik santralde taleplerinin karşılanmadığını öne süren Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası üyeleri, iş yavaşlatma eylemi başlattı.

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