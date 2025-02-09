Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        MESKOP mali seçimli genel kurulda gerginlik; 120 bin TL olan başkan maaşı 60 bine düşürüldü (2)

        MESKOP,BULGAY İLE 'DEVAM' DEDİManisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin (MESKOP) 74'üncü Olağan Mali Seçimli Genel Kurulu'nu mevcut başkanı Destan Bulgay güven tazeledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 20:16 Güncelleme: 09.02.2025 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        MESKOP mali seçimli genel kurulda gerginlik; 120 bin TL olan başkan maaşı 60 bine düşürüldü (2)
        ABONE OL

        MESKOP,BULGAY İLE 'DEVAM' DEDİ

        Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin (MESKOP) 74’üncü Olağan Mali Seçimli Genel Kurulu’nu mevcut başkanı Destan Bulgay güven tazeledi. 5 bin 300 delegeden 4 bin 494 kişi imza attı. Toplamda ise 2 bin 955 esnaf oy kullandı. Oyların 1885’ini alan Bulgay tekrar başkan seçildi. Rakibi Salih Karaağaç ise 1055 oy aldı. 15 oy ise geçersiz sayıldı.

        Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana Demirspor sahadan çekildi!
        Adana Demirspor sahadan çekildi!
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum açıklaması
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        Sigarayı bırakmanın ipuçları
        Sigarayı bırakmanın ipuçları
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!

        Benzer Haberler

        MESKOP mali seçimli genel kurulda gerginlik; 120 bin TL olan başkan maaşı 6...
        MESKOP mali seçimli genel kurulda gerginlik; 120 bin TL olan başkan maaşı 6...
        7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-4
        7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-4
        Manisa FK ateşle oynuyor
        Manisa FK ateşle oynuyor
        Halı fabrikasında çıkan yangın, 5 saatte kontrol altına alındı
        Halı fabrikasında çıkan yangın, 5 saatte kontrol altına alındı
        Manisa'da halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Manisa'da halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Somaspor - Karacabey Belediyespor: 1-1
        Somaspor - Karacabey Belediyespor: 1-1