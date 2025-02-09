MESKOP mali seçimli genel kurulda gerginlik; 120 bin TL olan başkan maaşı 60 bine düşürüldü (2)

MESKOP,BULGAY İLE 'DEVAM' DEDİ

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin (MESKOP) 74’üncü Olağan Mali Seçimli Genel Kurulu’nu mevcut başkanı Destan Bulgay güven tazeledi. 5 bin 300 delegeden 4 bin 494 kişi imza attı. Toplamda ise 2 bin 955 esnaf oy kullandı. Oyların 1885’ini alan Bulgay tekrar başkan seçildi. Rakibi Salih Karaağaç ise 1055 oy aldı. 15 oy ise geçersiz sayıldı.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,