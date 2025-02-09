Manisa FK ateşle oynuyor

1'İNCİ Lig'de alt sıralardan kurtulma adına Adanaspor'la deplasmanda kritik maça çıkan Manisa Futbol Kulübü, rakibine 2-1 kaybedip ateş hattına çok yaklaştı. 30 puanda kalan siyah-beyazlılar önemli rakipleri Iğdır FK ve Sakaryaspor'un kazandığı haftayı büyük avanta yitirerek kapattı. Düşme hattıyla arasında sadece 1 puan fark kalan Manisa FK korkulu rüya görmeye başladı.

Teknik Direktör Hakan Şapçı, Adanaspor deplasmanında bireysel hatalar yaptıklarını dile getirdi. Çok basit goller yediklerini belirten Şapçı, "İkinci yarı iyi oynadığımız bir maçı kaybettik. Oyuncularım iyi mücadele etti. Ancak bireysel hatalar yaptık, basit goller yedik. Önümüzdeki maçlarda bu mağlubiyeti telafi etmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

HAKEME ELEŞTİRİ

Hakem İlker Yasin Avcı'nın maçın tamamına yakın bölümünde adeta bütün takdir haklarını rakipten yana kullandığını öne süren Şapçı, "Yediğimiz golde takımımız bir oyuncu eksik. Yerde yatarken oyunu devam ettirdi. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Rakibimizi kutluyorum. Önümüzdeki maçlarda galibiyetler alarak takımımızı hak ettiği yere taşıyacağız" şeklinde konuştu.