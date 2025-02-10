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        Manisa'da 3 bin 278 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 gözaltı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 3 bin 278 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 19:19 Güncelleme: 10.02.2025 - 19:25
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        Manisa'da 3 bin 278 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 gözaltı
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        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 3 bin 278 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, E.T. (32) gözaltına alındı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla, uyuşturucu sattığı belirlenen E.T.'nin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 3 bin 278 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. E.T., gözaltına alındı. E.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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