Manisa'da 3 bin 278 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla, uyuşturucu sattığı belirlenen E.T.'nin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 3 bin 278 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. E.T., gözaltına alındı. E.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 3 bin 278 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, E.T. (32) gözaltına alındı.

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