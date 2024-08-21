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        Manisa'da sokakta eşini darbeden kişi tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde eşini sokakta darbeden kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 12:45 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:45
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        Manisa'da sokakta eşini darbeden kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde eşini sokakta darbeden kişi tutuklandı.

        16 Ağustos'ta Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde S.N.A'nın, eşi Yılmaz A. tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darbedildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

        Ekiplerce yakalanan Yılmaz A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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