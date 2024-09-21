Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Yuntdağı Yağlı Güreşleri, ekonomik gerekçelerle iptal edildi

        Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu yıl 29 Eylül Pazar günü düzenlenmesi planlanan Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ni ekonomik gerekçelerle iptal ettiklerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:06 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yuntdağı Yağlı Güreşleri, ekonomik gerekçelerle iptal edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu yıl 29 Eylül Pazar günü düzenlenmesi planlanan Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ni ekonomik gerekçelerle iptal ettiklerini duyurdu.

        Balaban, yaptığı açıklamada bu yıl Ortaköy Er Meydanı'nda dokuzuncu kez düzenlenmesi öngörülen organizasyonun bütçeye yük getireceğini belirtti.

        Belediyenin İller Bankası payından 21 milyon lira kesinti yapıldığını bildiren Balaban, "Bu ortamda bir günlük organizasyon için 7,5 - 8 milyon lira harcamak için paramız yoktur. Bunu açık ve samimi bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyorum. Ekonomi düzelene kadar belediye olarak güreş organizasyonu yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!

        Benzer Haberler

        Manisa'da Harput FK futbolcularını taşıyan otobüs yandı
        Manisa'da Harput FK futbolcularını taşıyan otobüs yandı
        Somaspor telafi peşinde
        Somaspor telafi peşinde
        Manisa FK seriye bağladı
        Manisa FK seriye bağladı
        İşçi servis otobüsü alev alev yandı
        İşçi servis otobüsü alev alev yandı
        Manisa FK-Yeni Malatyaspor maçının ardından
        Manisa FK-Yeni Malatyaspor maçının ardından
        Manisa Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: 5-1
        Manisa Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: 5-1