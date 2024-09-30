Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında UCAM Murcia'ya konuk olacak
Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında yarın İspanya temsilcisi UCAM Murcia'ya konuk olacak.
Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında yarın İspanya temsilcisi UCAM Murcia'ya konuk olacak.
Murcia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
Organizasyona ilk kez katılan Manisa ekibi, H Grubu'nda UCAM Murcia'nın yanı sıra Peristeri (Yunanistan) ve FMP Belgrad (Sırbistan) ile mücadele edecek.
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