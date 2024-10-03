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        Manisa Soma'da madenciler yerli üretimin desteklenmesini istedi

        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, "İthal kömürün önünü açmak dışa bağımlı bir Türkiye demektir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:47
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        Manisa Soma'da madenciler yerli üretimin desteklenmesini istedi
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        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, "İthal kömürün önünü açmak dışa bağımlı bir Türkiye demektir." ifadesini kullandı.

        Türkiye Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde madencilerin de katılımıyla Manisa'nın Soma ilçesinde miting gerçekleştirildi.

        Akçul, Cengiz Topel Meydanı'ndaki mitingde, yerli kömürün ithal kömür karşısında rekabet gücünün günden güne zayıfladığını, bu durumun üreticilere, işçilere ve bölge esnafına zarar verdiğini dile getirdi.

        Yerli kömürün madencilik sektörü için önemli olduğunu vurgulan Akçul, "İthal kömürün önünü açmak dışa bağımlı bir Türkiye demektir. İthal kömür, Türk madenciliğinin yalnızca bugününü değil geleceğini de tehlikeye atmaktadır. Milyar ton rezervli kömürümüz yer altında dururken, bunu işletecek ve yeryüzüne çıkaracak gücümüz varken neden ithal kömüre bağımlı olalım?" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından sendika üyeleri, Beşyol Madenci Anıtı'na çiçek bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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