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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 17:37 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:41
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız

        Manisa Basket: Pickett 2, Lee 12, Echodas 14, Freeman 9, Yunus Emre Sonsırma 14, Besson 15, White Jr. 2, Leon Apaydın 2, Ahmet Safa Yılmaz 3, Cengizhan İvedi

        Bursaspor Basketbol: Brown 18, Michineau 20, Grantham 9, Sharma 7, Mutaf 12, Pipes, Ömer Utku Al 6, Gavrilovic 4, Berkay Candan 5, Nusret Yıldırım

        1. Periyot: 19-22

        Devre: 31-41

        3. Periyot: 53-56

        5 faulle çıkan: 34.49 Gavrilovic (Bursaspor Basketbol)

        MANİSA

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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