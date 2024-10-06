Turgutlu Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesini İsmail Balaban kazandı

Organizasyonu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve diğer ilgililer de takip etti.

Finalde Serhat Gökmen'i yenerek birinci olan İsmail Balaban, kupa ve madalyasını Belediye Başkanı Çetin Akın'dan aldı.

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