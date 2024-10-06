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        Turgutlu Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesini İsmail Balaban kazandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri'nde, İsmail Balaban başpehlivan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 20:21 Güncelleme: 06.10.2024 - 20:21
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        Turgutlu Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesini İsmail Balaban kazandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Turgutlu Yağlı Güreşleri'nde, İsmail Balaban başpehlivan oldu.

        Turgutlu Belediyesi tarafından Irlamaz Spor Vadisi'nde 14 boyda gerçekleştirilen organizasyona, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Güreşe katılan başpehlivanlar, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadına Şiddete Hayır!" yazılı pankartla er meydanına çıktı.

        Finalde Serhat Gökmen'i yenerek birinci olan İsmail Balaban, kupa ve madalyasını Belediye Başkanı Çetin Akın'dan aldı.

        Organizasyonu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve diğer ilgililer de takip etti.

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