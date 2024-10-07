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        Manisa'da kayıp olarak aranan kadın ormanda ölü bulundu

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 22:45 Güncelleme: 07.10.2024 - 22:45
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        Manisa'da kayıp olarak aranan kadın ormanda ölü bulundu
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda ölü bulundu.

        Pelin Karaca'dan 26 Eylül'de haber alamayan ailesi, polise başvurdu.

        Ekiplerin 12 gündür süren çalışmaları sonucu Karaca'nın cansız bedeni, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

        Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U'yu (37) şüpheli olarak gözaltına aldı.

        Pelin Karaca'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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