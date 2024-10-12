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        Manisa ve İzmir'den karavancılar Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'nda buluştu

        Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:39
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        Manisa ve İzmir'den karavancılar Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'nda buluştu
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        Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı.

        Manisa Kamp Karavan Derneği Kurucu Başkanı Hakan Işık, yaptığı açıklamada, jeoparkta bir araya gelmelerinin ülke turizmine de katkı sağlayacağını belirterek, "Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Bütün karavancı ve kampçı dostlarımızı bu doğal güzellikleri yaşamaya davet ediyoruz." dedi.

        İzmir Kamp Karavan Derneği Başkanı Erdal Altın, etkinliklerine yurt içi ve dışından katılım olduğunu ifade ederek, "Herkes çok keyif aldı. Bu etkinlik sayesinde Kula’nın doğal güzelliklerini görmüş olduk. Çok memnun kaldık, herkesi Kula’yı görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

        Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı Sorumlu Mühendisi Yiğit Karakuzu, bu hafta sonu 60 karavanın yanı sıra 10 çadır ve 150 katılımcıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Gelenlere jeoparkı gezdirdiklerini kaydeden Karakuzu, "Akşamları çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Jeopark ziyaretçi merkezimizde her türlü kampçılık faaliyetini desteklemeye devam edeceğiz ve herkesi bu doğal güzellikleri görmeye jeoparkımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği tarafından destek verilen etkinlikte, Kula volkanları, peribacaları, termal su kaynakları ile tarihi Kula evlerine geziler düzenlenecek. Etkinlik yarın sona erecek.

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