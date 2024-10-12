Manisa ve İzmir'den karavancılar Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'nda buluştu

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı, kamp yapmak üzere bölgeye gelen Manisa ve İzmir Kamp Karavan Derneklerinin üyelerini ağırladı.

Manisa Kamp Karavan Derneği Kurucu Başkanı Hakan Işık, yaptığı açıklamada, jeoparkta bir araya gelmelerinin ülke turizmine de katkı sağlayacağını belirterek, "Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Bütün karavancı ve kampçı dostlarımızı bu doğal güzellikleri yaşamaya davet ediyoruz." dedi.

İzmir Kamp Karavan Derneği Başkanı Erdal Altın, etkinliklerine yurt içi ve dışından katılım olduğunu ifade ederek, "Herkes çok keyif aldı. Bu etkinlik sayesinde Kula’nın doğal güzelliklerini görmüş olduk. Çok memnun kaldık, herkesi Kula’yı görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.