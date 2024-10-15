Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adresteki şüpheliler M.Y. ve H.Ö'nün üzerinde ve çantalarında yapılan aramada 1500 sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 300 lira para ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri, Şehzadeler İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

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