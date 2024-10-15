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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:31 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:31
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri, Şehzadeler İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adresteki şüpheliler M.Y. ve H.Ö'nün üzerinde ve çantalarında yapılan aramada 1500 sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 300 lira para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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