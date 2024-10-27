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        Manisa Basket, Chris Chiozza'yı transfer etti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, 28 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Chris Chiozza ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 22:54 Güncelleme: 27.10.2024 - 22:54
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        Manisa Basket, Chris Chiozza'yı transfer etti
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, 28 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Chris Chiozza ile anlaştı.

        Manisa Basket'ten yapılan açıklamada, Chiozza'nın takıma katıldığı belirtilerek, "Florida Üniversitesi'nden mezun olan Chiozza, sırasıyla Houston Rockets, Brooklyn Nets, Washington Wizards ve Golden State Warriors formalarıyla toplamda 101 NBA maçında boy gösterdi ve aynı zamanda Warriors ile 2021-22 sezonunda şampiyonluk yaşadı." ifadelerine yer verildi.

        Chiozza, Avrupa kariyerinde İspanya'da UCAM Murcia ve Baskonia takımlarında da forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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