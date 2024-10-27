Manisa Basket, Chris Chiozza'yı transfer etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, 28 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Chris Chiozza ile anlaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, 28 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Chris Chiozza ile anlaştı.
Manisa Basket'ten yapılan açıklamada, Chiozza'nın takıma katıldığı belirtilerek, "Florida Üniversitesi'nden mezun olan Chiozza, sırasıyla Houston Rockets, Brooklyn Nets, Washington Wizards ve Golden State Warriors formalarıyla toplamda 101 NBA maçında boy gösterdi ve aynı zamanda Warriors ile 2021-22 sezonunda şampiyonluk yaşadı." ifadelerine yer verildi.
Chiozza, Avrupa kariyerinde İspanya'da UCAM Murcia ve Baskonia takımlarında da forma giydi.
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