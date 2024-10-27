Manisa Basket, Chris Chiozza'yı transfer etti

Chiozza, Avrupa kariyerinde İspanya'da UCAM Murcia ve Baskonia takımlarında da forma giydi.

Manisa Basket'ten yapılan açıklamada, Chiozza'nın takıma katıldığı belirtilerek, "Florida Üniversitesi'nden mezun olan Chiozza, sırasıyla Houston Rockets, Brooklyn Nets, Washington Wizards ve Golden State Warriors formalarıyla toplamda 101 NBA maçında boy gösterdi ve aynı zamanda Warriors ile 2021-22 sezonunda şampiyonluk yaşadı." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.