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        Manisa'da terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 17:48 Güncelleme: 31.10.2024 - 18:12
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        Manisa'da terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyonda yabancı uyruklu H.M. ve M.M'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M. çıkarıldığı hakimlikçe terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle tutuklandı, H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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