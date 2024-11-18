Manisa'da bariyere ve ağaca çarpan taksideki yolcu öldü
Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere ve ağaca çarpan taksideki yolcu yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere ve ağaca çarpan taksideki yolcu yaşamını yitirdi.
A.E'nin (37) kullandığı 45 T 7511 plakalı taksi, İzmir-Uşak yolunun Kovukdere mevkisinde kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra da yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrolde takside yolcu olarak bulunan inşaat mühendisi Oğuzhan Kermen'in (28) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü A.E. ise ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.