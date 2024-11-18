Manisa'da bariyere ve ağaca çarpan taksideki yolcu öldü

Yapılan kontrolde takside yolcu olarak bulunan inşaat mühendisi Oğuzhan Kermen'in (28) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

A.E'nin (37) kullandığı 45 T 7511 plakalı taksi, İzmir-Uşak yolunun Kovukdere mevkisinde kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra da yol kenarındaki ağaca çarptı.

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