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        Manisa'da komşusunun bıçakladığı kişi öldü

        Manisa'nın Soma ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 15:44 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:44
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        Manisa'da komşusunun bıçakladığı kişi öldü
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        Manisa'nın Soma ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde İstasyon Arka Mahallesi'nde yaşayan T.G. (23) ile komşusu Ümit K. (34) arasında mahalledeki bir tekel bayisinde tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından ayrılan ve evlerine giden taraflar, bir süre sonra sokakta buluşarak kavga etmeye başladı.

        Kavga esnasında T.G, evli ve 3 çocuk babası Ümit K'yi bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ümit K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        T.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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