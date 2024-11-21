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        Manisa'da silahla ateş ettikleri anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan 5 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahla ateş ettikleri anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 21:57 Güncelleme: 21.11.2024 - 22:30
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        Manisa'da silahla ateş ettikleri anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan 5 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahla ateş ettikleri anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan 5 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, silahla ateş ettikleri anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, söz konusu görüntüleri paylaşanların M.S.Ç, Y.Ç, T.K, E.F. ve U.Ç. olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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