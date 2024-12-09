Manisa'da 5 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İnönü Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

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