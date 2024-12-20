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        Manisa'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:49 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:22
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        Manisa'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Atatürk Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli bir şüpheli, yolda ilerleyen C.B'ye (25) silahla ateş etti.

        Bu sırada çevredeki bir kahvehanede oturan S.Ş'ye (74) de kurşun isabet etti.

        Durumun bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Turgutlu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, motosikletle uzaklaşan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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