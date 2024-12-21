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        Demirci'de spor tesisi yapımına başlandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde atıl vaziyetteki sahaya spor tesisi yapımı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:29 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:51
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        Demirci'de spor tesisi yapımına başlandı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde atıl vaziyetteki sahaya spor tesisi yapımı başladı.

        Demirci Belediyesi tarafından ihalesi yapılan spor tesisi için spor salonunun temeli, kafeterya, soyunma odası ve tribünün de zemin betonları atıldı.

        Kapalı 24 bin 535 metrekare, açık 1167 metrekare alana sahip olacağı belirtilen tesiste 2 çok amaçlı saha, 2 toprak tenis kortu, bocce sahaları, ok atış poligonu, kapalı tribün ve soyunma odaları, antrenman ve spor salonu, koşu pisti ve kafeterya yer alacak.

        Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada ilçenin sporda önemli başarılar gösterdiğini kaydederek, şunları ifade etti:

        "İlçemize Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle büyük bir tesis yapılıyor. Dr. Mehmet Akarsu Mahallesi'nde yıllardır atıl vaziyette bulunan saha sil baştan yenilenecek. Gençlerimizin ve öğrencilerimizin her türlü spor aktivitelerini yapabileceği tesis ilçemizin önemli cazibe merkezlerinden biri olacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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