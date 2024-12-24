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        Manisa'da bir kadını öldüren, diğerini yaralayan sanığın yargılanması sürdü

        Manisa'da restoranda çalışan bir kadını öldürdüğü ve diğerini yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:45 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:45
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        Manisa'da bir kadını öldüren, diğerini yaralayan sanığın yargılanması sürdü
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        Manisa'da restoranda çalışan bir kadını öldürdüğü ve diğerini yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması istenen tutuklu sanık F.K. ile silahlı saldırıda yaralanan müşteki Gül D'nin ağabeyi Turgut Irmak (51) ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada dinlenen Turgut Irmak, saldırıda yaralanan kardeşinin olaydan bir hafta önce sanık F.K. tarafından rahatsız edildiğini söylediğini, bunun üzerine iş yerlerinde kurye olarak çalışan F.K. ile telefonda görüştüğünü belirtti.

        Irmak, sanığın beyanlarının doğru olmadığını, kardeşi ile sanık arasında herhangi bir yakınlık bulunmadığını, F.K'yi bir daha iş yerine gelmemesi için uyardığını öne sürdü.

        Sanık F.K. ise tanık Irmak'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, kardeşi Gül D. ile gönül ilişkisi bulunduğunu iddia etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 30 Temmuz 2023'te Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki pizza restoranına motosikletle gelen F.K'nin silahla ateş etmesi sonucu restoran çalışanlarından Sultan Zencirci hayatını kaybetmiş, Gül D. ise yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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