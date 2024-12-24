Manisa'da bir kadını öldüren, diğerini yaralayan sanığın yargılanması sürdü

Manisa'da restoranda çalışan bir kadını öldürdüğü ve diğerini yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması istenen tutuklu sanık F.K. ile silahlı saldırıda yaralanan müşteki Gül D'nin ağabeyi Turgut Irmak (51) ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen Turgut Irmak, saldırıda yaralanan kardeşinin olaydan bir hafta önce sanık F.K. tarafından rahatsız edildiğini söylediğini, bunun üzerine iş yerlerinde kurye olarak çalışan F.K. ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Irmak, sanığın beyanlarının doğru olmadığını, kardeşi ile sanık arasında herhangi bir yakınlık bulunmadığını, F.K'yi bir daha iş yerine gelmemesi için uyardığını öne sürdü.