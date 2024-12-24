Manisa FK, teknik direktör Şapçı ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktörlük görevine Hakan Şapçı getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde düzenlenen töreninde, teknik direktör Şapçı ile Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Teknik direktör Şapçı, siyah-beyazlı ekibe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Manisa futbolu ile ilgili çok güzel hayallerimiz var ve güzel gelişmeler yaşanıyor. Yeni dönemde hep birlikte bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.