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        Salihli'de firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:52 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:58
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        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinsel istismar suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.İ'nin (33) Hacıbektaşlı Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

        O.İ, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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