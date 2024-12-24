Salihli'de firari hükümlü yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinsel istismar suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.İ'nin (33) Hacıbektaşlı Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
O.İ, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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