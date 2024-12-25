Manisa'da bariyere çarptıktan sonra yanan otomobildeki karı koca öldü

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü ile eşi Emine Dündar'ın (70) hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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