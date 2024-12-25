Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da bariyere çarptıktan sonra yanan otomobildeki karı koca öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yanan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 09:54 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da bariyere çarptıktan sonra yanan otomobildeki karı koca öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yanan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

        Alaşehir-Salihli kara yolu Kavaklıdere Mahallesi mevkisinde Süleyman Dündar (73) idaresindeki 45 ZK 678 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı.

        İhbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü ile eşi Emine Dündar'ın (70) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çiftin cenazeleri, otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Hastaneye götürülmedi sağlık çalışanlarına saldırdı
        Hastaneye götürülmedi sağlık çalışanlarına saldırdı
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Alkollü içkilerde maktu ÖTV'ye zam
        Alkollü içkilerde maktu ÖTV'ye zam
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "sepete ekledi"
        Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "sepete ekledi"
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        M çiçeğinin yeni varyantı Belçika'da
        M çiçeğinin yeni varyantı Belçika'da
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        Şehit teğmenin fotoğrafıyla dolandırdı!
        Şehit teğmenin fotoğrafıyla dolandırdı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var!
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar belli oldu
        Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar belli oldu

        Benzer Haberler

        Manisa'da 71 yıl süren dava karara bağlandı
        Manisa'da 71 yıl süren dava karara bağlandı
        Alaşehir'de kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Alaşehir'de kaçak ve sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
        Manisa FK, teknik direktör Şapçı ile sözleşme imzaladı
        Manisa FK, teknik direktör Şapçı ile sözleşme imzaladı
        Manisa FK'da Hakan Şapçı imzayı attı
        Manisa FK'da Hakan Şapçı imzayı attı
        Manisa Futbol Kulübü yükselişte
        Manisa Futbol Kulübü yükselişte