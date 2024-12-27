Demirci, Emevi Camisi'nin halılarını dokumaya talip

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarını dokumaya talip olduklarını söyledi.

Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demirci'nin özellikle cami ve otel halıcılığında önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Demircili ustaların daha önce Ayasofya, Kariye ve Selimiye camilerinin halılarını dokuduğunu hatırlatan Kara, şunları kaydetti: