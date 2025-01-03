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        Manisa'da geçen yıl tarıma 158,5 milyon lira hibe desteği verildi

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörlüğü aracılığıyla geçen yıl kentteki üreticilere 158,5 milyon lira hibe desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:40
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        Manisa'da geçen yıl tarıma 158,5 milyon lira hibe desteği verildi
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        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörlüğü aracılığıyla geçen yıl kentteki üreticilere 158,5 milyon lira hibe desteği verildi.

        TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, tarım ve hayvancılık sektöründe katma değeri artırmak, markalaşmak, dış pazarlara açılmak amacıyla önceki yıllarda başlatılan IPARD 2 projesinin hibe ödemelerinin 2024 yılında devam ettiğini anımsattı.

        Yeni başlatılan IPARD 3 programında ise 18 proje ile sözleşme imzaladıklarını aktaran Uslu, "Geçen yıl 18 projeye 66 milyon 151 bin lira hibe ödemesi yaparak IPARD 2 programını kapattık. 2024'te başlayan IPARD 3 programında ise 18 proje ile sözleşme imzaladık. 5 projeye 25 milyon lira avans ödemesi olmak üzere, iki programda toplamda 23 projeye 91,6 milyon lira hibe ve avans ödemesi gerçekleştirmiş olduk." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de Manisa'da geçen yıl "Kırsal Kalkınma Yatırımları" programı kapsamında 12 projenin uygulamaya aldığını bunlardan 9'unun tamamlanarak faaliyete geçtiğini ve 134 kişiye ilave istihdam sağlandığını kaydetti.

        Destek verilen projeler arasında zeytinyağı tesisi, balık üretim tesisinin yanında, makine, ekipman ve sulama destekleri yer aldığına dikkati çeken Öztürk, "İlimizde bu projelere 2024 yılı sonu itibariyle toplam 66 milyon 919 bin lira hibe ödemesi gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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