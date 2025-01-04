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        Manisa'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 18:13 Güncelleme: 04.01.2025 - 18:15
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        Manisa'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda takip ettikleri bir otomobili Akhisar girişinde durdurdu.

        Araçtaki aramalarda 55 gram sentetik uyuşturucu, 160 uyuşturucu hap ve 24 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Otomobilin sürücüsü Z.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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