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        Manisa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı

        Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 21:56 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:56
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        Manisa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 11 kuru sıkı tabanca, 33 tüfek, 2 şarjör, 298 tabanca fişeği, 222 tüfek kartuşu, 133 kurusıkı tabanca fişeği, 8 bıçak, 160 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 6 sentetik ecza hapı, 5 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 19 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 11 sikke ve dedektör ele geçirildi.

        Ekipler, 44 zanlıyı gözaltına aldı.

        Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlarla 44 şüpheliye yönelik adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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