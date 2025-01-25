Manisa'da tır sürücüsü aracında ölü bulundu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tır sürücüsü park halindeki aracında ölü bulundu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tır sürücüsü park halindeki aracında ölü bulundu.
İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi önüne park eden 50 ACU 092 plakalı tırın sürücüsünün araçta hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 50 yaşındaki sürücü M.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi otopsi için Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
M.K'nin İzmir'in Menemen ilçesinden aldığı demir malzemeleri Nevşehir'e götürdüğünü öğrenildi.
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