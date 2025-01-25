Manisa'da tır sürücüsü aracında ölü bulundu

Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi önüne park eden 50 ACU 092 plakalı tırın sürücüsünün araçta hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.