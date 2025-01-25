Alaşehir'de minik eller parktaki çöpleri temizledi

Neslihan Tuncel de çocukların çevreye duyarlı bir davranış kazandığını dile getirdi.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Sabri Gurur Tuncel, "Öğretmenlerimiz ve ailemiz bize çevremizi temiz tutmayı, yerlere çöp atmamamız gerektiğini öğretiyor. Öğrendiklerimizi evimizde, okulumuzda, caddelerde, parklarda gösterip, her tarafı temiz tutmalıyız." dedi.

Neslihan Tuncel, çocukları ve yakınlarıyla Soğuksu Mahallesi Beşeylül İlkokulu Parkı'na geldi. Buradaki çöpleri fark eden çocuklar, ellerine poşet alarak yerlerdeki çöpleri, köpük parçalarını temizledi.

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