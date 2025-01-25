Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Alaşehir'de minik eller parktaki çöpleri temizledi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çocuklar parkta biriken çöpleri topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaşehir'de minik eller parktaki çöpleri temizledi
        ABONE OL

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çocuklar parkta biriken çöpleri topladı.

        Neslihan Tuncel, çocukları ve yakınlarıyla Soğuksu Mahallesi Beşeylül İlkokulu Parkı'na geldi. Buradaki çöpleri fark eden çocuklar, ellerine poşet alarak yerlerdeki çöpleri, köpük parçalarını temizledi.

        İlkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Sabri Gurur Tuncel, "Öğretmenlerimiz ve ailemiz bize çevremizi temiz tutmayı, yerlere çöp atmamamız gerektiğini öğretiyor. Öğrendiklerimizi evimizde, okulumuzda, caddelerde, parklarda gösterip, her tarafı temiz tutmalıyız." dedi.

        Neslihan Tuncel de çocukların çevreye duyarlı bir davranış kazandığını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da bina çöktü! 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
        Konya'da bina çöktü! 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Trump Danimarka Başbakanı ile görüştü
        Trump Danimarka Başbakanı ile görüştü
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        Satrançta parlıyoruz
        Satrançta parlıyoruz
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt

        Benzer Haberler

        AK Partili Kasapoğlu, Turgutlu'da spor yatırımlarını inceledi
        AK Partili Kasapoğlu, Turgutlu'da spor yatırımlarını inceledi
        Manisa'da ormanda define arayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
        Manisa'da ormanda define arayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
        Manisa Basket, Bursa deplasmanında
        Manisa Basket, Bursa deplasmanında
        Manisa FK'da iki imza
        Manisa FK'da iki imza
        Turgutlu'da 6 ton 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi
        Turgutlu'da 6 ton 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi
        Otel yangınında hayatını kaybeden öğretim görevlisi ile kızı toprağa verild...
        Otel yangınında hayatını kaybeden öğretim görevlisi ile kızı toprağa verild...