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        Manisa'da ormanda define arayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde orman niteliğindeki alanda izinsiz define aradıkları sırada suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:17 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:17
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        Manisa'da ormanda define arayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde orman niteliğindeki alanda izinsiz define aradıkları sırada suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baharlar Mahallesi'nin orman niteliğindeki kısımlarında izinsiz define aradıkları ihbarı üzerine bölgeye gitti.

        Ekipler A.D. (62), Ö.K. (54), C.Y. (57), M.M. (51) ve M.S'yi (72) kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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