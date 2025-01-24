Manisa'da ormanda define arayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde orman niteliğindeki alanda izinsiz define aradıkları sırada suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde orman niteliğindeki alanda izinsiz define aradıkları sırada suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baharlar Mahallesi'nin orman niteliğindeki kısımlarında izinsiz define aradıkları ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler A.D. (62), Ö.K. (54), C.Y. (57), M.M. (51) ve M.S'yi (72) kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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