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        Somaspor'un konuğu Serik Belediyespor

        2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Diyarbekirspor'la golsüz berabere kalan Somaspor yarın sahasında lider Serik Belediyespor'la mücadele edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:25
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        Somaspor'un konuğu Serik Belediyespor
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        2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Diyarbekirspor'la golsüz berabere kalan Somaspor yarın sahasında lider Serik Belediyespor'la mücadele edecek. Soma Atatürk Stadı'nda Can Cengiz'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Somaspor'da sarı kart cezalıları Yasin Yıldız ile Enes Aydın karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Erman Güraçar mutlak galibiyet hedeflediklerini ve Play-Off umutlarını sürdüreceklerini dile getirdi.

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