Manisa'da otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Faruk A'nın (25) kullandığı otomobil Hafsa Sultan Mahallesi 4208 Sokak'ta durdu.
Bu esnada otomobilin kapısını açan bir kişi Faruk A'ya silahla ateş ederek kaçtı.
Saldırıda yaralanan Faruk A, kendi otomobiliyle Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine gitti.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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