Manisa'da seyir halindeyken alev alan kamyonette hasar oluştu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevleri fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

İsmail Öner'in kullandığı 35 BLU 32 plakalı kamyonette İzmir-Ankara kara yolu Valeks kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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