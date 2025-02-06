Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da seyir halindeyken alev alan kamyonette hasar oluştu

        Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonetteki yangını itfaiye söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:55 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da seyir halindeyken alev alan kamyonette hasar oluştu
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonetteki yangını itfaiye söndürdü.

        İsmail Öner'in kullandığı 35 BLU 32 plakalı kamyonette İzmir-Ankara kara yolu Valeks kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibi tarafından yangının söndürüldüğü araçta hasar oluştu.

        Kamyonetin mobil lokma dökme aracı olarak kullanıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        60 kilometre koştular
        60 kilometre koştular
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"

        Benzer Haberler

        Manisa'da otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Manisa'da otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Akhisar'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı
        Akhisar'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı
        Demirci'de kar etkili oluyor
        Demirci'de kar etkili oluyor
        Manisa'da 3 milyon 960 bin dolu ve boş makaron ele geçirildi
        Manisa'da 3 milyon 960 bin dolu ve boş makaron ele geçirildi
        Manisa Basket avantaj yitirdi
        Manisa Basket avantaj yitirdi
        Manisa'da 3 milyon 960 bin makaron ele geçirildi
        Manisa'da 3 milyon 960 bin makaron ele geçirildi