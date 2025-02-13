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        Kırkağaç'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:21 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:38
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        Kırkağaç'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

        Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve haplar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.C. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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