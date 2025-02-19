Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Akhisar'da minik öğrencilerden kan bağışı kampanyası

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kan bağışının önemine dikkati çekmek isteyen anaokulu öğrencileri kan bağışı kampanyası düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 09:33 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akhisar'da minik öğrencilerden kan bağışı kampanyası
        ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kan bağışının önemine dikkati çekmek isteyen anaokulu öğrencileri kan bağışı kampanyası düzenledi.

        Mustafa Sabiha Göldelioğlu Anaokulu öğrencilerinin organize ettiği "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" kampanyası kapsamında Kızılay'ın mobil kan alma aracı okulun bahçesine geldi, burada kan bağışlarını kabul etti.

        Kampanyaya katkıda bulunmak isteyen minik öğrenciler, polis merkezini arayarak kan bağışı çağrısı yaptı. Çocukların davetini kabul eden polisler de anaokuluna gelerek kan bağışında bulundu.

        Kampanyaya İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mükremin Karasu da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Trump'tan AP'ye ambargo
        Trump'tan AP'ye ambargo
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        Trump'tan Musk'a: Çok iyi bir insan ve vatansever
        Trump'tan Musk'a: Çok iyi bir insan ve vatansever
        Yapay zeka mı gerçek mi?
        Yapay zeka mı gerçek mi?
        Sahte içki ölümlerine karşı sıkı denetim!
        Sahte içki ölümlerine karşı sıkı denetim!
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Öldürüldüğü belirlendi
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Öldürüldüğü belirlendi
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!

        Benzer Haberler

        Aydın'da yeni bir bitki türü keşfedildi
        Aydın'da yeni bir bitki türü keşfedildi
        Manisa'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Manisa'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Selendi Belediye Başkanı YRP'li Daban, partisinden istifa etti
        Selendi Belediye Başkanı YRP'li Daban, partisinden istifa etti
        Salihli'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Salihli'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Boşanma aşamasındaki Selda'yı öldüren sanık, kızına, 'İçeride sen bana baka...
        Boşanma aşamasındaki Selda'yı öldüren sanık, kızına, 'İçeride sen bana baka...
        Manisa'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam e...
        Manisa'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam e...