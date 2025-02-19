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        Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 19:20 Güncelleme: 19.02.2025 - 19:27
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        Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda polis, takibe aldığı M.D'yi (34) Şeyh Sinan Mahallesi'nde yakaladı.

        Zanlının üst ve otomobilinde yapılan aramada uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, bıçak ve 3 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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