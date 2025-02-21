Manisa'da okulda öğretmenin darbedilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, okulda öğretmenin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Fatih Ortaokulu'na gelen B.K. (21) okulun öğrencisi olan kız kardeşiyle tartıştığını iddia ettiği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni R.Ş'ye (32) kafa attı. B.K, diğer öğretmenlerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Daha sonra okula gelen B.K'nin arkadaşı G.G. (21) de R.Ş'nin üzerine yürüdü. G.G. de çevredekilerce uzaklaştırıldı.

İhbar üzerine okula gelen polis, B.K. ve G.G'yi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan öğretmen R.Ş'nin burnunda çatlak olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

- Sendikalardan tepki

Okula gelen eğitim sendikalarının temsilcileri olaydan duydukları üzüntüyü dile getirip saldırıyı kınadı.

Sendikalar adına basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Alaşehir İlçe Başkanı Osman Suat Çete, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız üzücü olayın ardından derin endişe içerisindeyiz. Öğretmenimiz, bir öğrenci velisi tarafından okul içerisinde, sınıftan dışarıya çağrılıp hakaretler edilerek koridorda, onlarca öğrenci ve öğretmen arkadaşlarının gözü önünde darbedildi. Bu olay eğitimciler olarak hepimizin canını yaktı. Görülüyor ki, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, maalesef yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiştir."

Osman Suat Çete, öğretmenlerin güvenliğine işaret ederek, bu tür olayların önlenmesi için tedbir alınmasını istedi.