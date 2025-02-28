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        Manisa'da trenin çarptığı kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin çarptığı kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:36 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:07
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        Manisa'da trenin çarptığı kişi yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin çarptığı kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İzmir-Alaşehir seferini yapan yolcu treni, Mermerciler Sitesi mevkisinde, tren yoluna giren Muhammet Polat'a (33) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre durdurulan tren seferi, çalışmaların ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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