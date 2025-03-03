Manisa'da, 21 ayrı suçtan, 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekiplerce "vergi usul kanununa muhalefet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlarından oluşan 21 ayrı suç dosyasından yaklaşık 2 yıldır aranan ve hakkında toplam 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 30 bin lira adli para cezası bulunan M.A.G'nin (46) Yunusemre ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edildi.

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