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        Manisa'da, 21 ayrı suçtan, 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 21 ayrı suçtan aranan, hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 23:05 Güncelleme: 03.03.2025 - 23:10
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        Manisa'da, 21 ayrı suçtan, 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 21 ayrı suçtan aranan, hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce "vergi usul kanununa muhalefet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlarından oluşan 21 ayrı suç dosyasından yaklaşık 2 yıldır aranan ve hakkında toplam 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 30 bin lira adli para cezası bulunan M.A.G'nin (46) Yunusemre ilçesinde bir adreste saklandığı tespit edildi.

        Operasyon düzenleyen ekipler, M.A.G'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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