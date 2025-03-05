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        Manisa'da kendisini MİT mensubu olarak tanıtan zanlı yakalandı

        Manisa'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zabıt katibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:35
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        Manisa'da kendisini MİT mensubu olarak tanıtan zanlı yakalandı
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        Manisa'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zabıt katibi gözaltına alındı.

        Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet" soruşturması başlatılan Saruhanlı Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan S.U'nun, kendisini MİT mensubu gibi tanıttığı belirlendi.

        Yaklaşık 3 ay jandarma ekiplerince takip edilen şüphelinin, nüfuzunu kullanarak adli dosyalarla ilgili kişilere menfaat temin ederek bilgi aktardığı, istihbarat görevlisi olarak tanıtarak menfaat sağladığı, görevini kötüye kullandığı ve soruşturmaların gizliliğini ihlal ettiği tespit edildi.

        Zanlı, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve MİT Başkanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 3 cep telefonu, 3 SIM kart, 10 harici bellek, dizüstü bilgisayar, tablet, takip cihazı, 9 telsiz, telsiz bataryaları ve şarj cihazları ele geçirildi.

        Ayrıca aracında siren ve anons sistemi bulunan zanlıya 138 bin lira trafik para cezası uygulandı.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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