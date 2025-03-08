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        CHP Genel Başkanı Özel'den Filistin açıklaması:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP ve Türkiye solunun Filistin davasının yanında olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 21:06 Güncelleme: 08.03.2025 - 21:06
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        CHP Genel Başkanı Özel'den Filistin açıklaması:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP ve Türkiye solunun Filistin davasının yanında olduğunu ifade etti.

        Özel, Manisa programı kapsamında, Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu iftar çadırına gelerek vatandaşlarla oruç açtı.

        Buradaki konuşmasında dünyanın kötü bir dönemden geçtiğini belirten Özel, Ukrayna, Filistin ve Suriye'de savaş olduğunu söyledi. Özel, "Birkaç gündür Suriye'de yeniden çatışmaların başlamasıyla hepimizin yüreği ağızlarında ve endişeyle izliyoruz. Suriye'de derhal yeniden sükunetin hakim olmasını ve çatışmaların durmasını bekliyoruz. Müslümanın Müslümana ateş ettiği, kardeşin kardeşi katlettiği, kardeş kanının aktığı coğrafya istemiyoruz." dedi.

        - "Türkiye, Trump'ın Orta Doğu hayallerine sessiz kalmamalıdır"

        Özel, Orta Doğu'daki gelişmelerin arkasında kimlerin olduğunu bildiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

        "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın Filistin topraklarını işgal etmek ve Filistinlileri civardaki ülkelere sürmek ve kendi hayallerine uygun şeyler yaparak orayı sömürmek istediğini görüyoruz. Türkiye, İsrail'in devlet terörüne ve Trump'ın Orta Doğu hayallerine sessiz kalmamalıdır. Yaser Arafat ile Bülent Ecevit'in dostluğundan ve Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkmasından beri CHP ile Türkiye solu, Filistin davasının yanında ve Filistinlilerin arkasındadır."

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