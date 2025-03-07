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        AK Parti Manisa İl Başkanı Turgut'tan Demirci'ye ziyaret

        AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, Demirci ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 17:22 Güncelleme: 07.03.2025 - 17:29
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        AK Parti Manisa İl Başkanı Turgut'tan Demirci'ye ziyaret
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        AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, Demirci ilçesini ziyaret etti.

        Turgut, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ile makamında görüşerek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Partisinin ilçe teşkilatıyla toplantı gerçekleştiren Turgut, daha sonra belediye önünde karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

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